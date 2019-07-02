Рейс "Уральских авиалиний" из Праги в Екатеринбург задержан на три часа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", выполняющий рейс Прага - Екатеринбург, задержан в аэропорту вылета на три часа в связи с поздним прибытием воздушного судна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Согласно данным онлайн-табло Кольцово, самолет должен был прибыть в пункт назначения в 16:05 мск, однако теперь он ожидается в 19:20 мск.

Ранее в пресс-службе "Уральских авиалиний" сообщили, что в связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на полеты в Чехию авиакомпания "Уральские авиалинии" со 2 июля 2019 года приостановила выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского. По словам источника ТАСС, Чехия ограничила перелеты в связи с отказом согласовать транссибирский перелет Прага - Сеул.

Позднее авиакомпания возобновила сообщение с Прагой. По словам гендиректора "Уральских авиалиний", авиасообщение с Прагой было приостановлено из-за "недопонимания в процессе переговоров" российских и чешских авиационных властей.