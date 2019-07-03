Власти Екатеринбурга выделили 250 млн рублей на проектирование второй ветки метро

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга выделили 250 млн рублей из городского бюджета на проектирование второй ветки метрополитена. Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Александр Высокинский, сообщила пресс-служба мэрии в среду.

"Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление, которым внес изменения в муниципальную программу "Развитие Екатеринбургского метрополитена на 2014 - 2020 годы". Теперь в программе предусмотрены дополнительные расходы на проектирование второй ветки подземки в размере 250 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что проектирование новых станций метро в Екатеринбурге планируется завершить до конца этого года, чтобы в 2020-м приступить к строительно-монтажным работам.

По данным пресс-службы, общий объем финансирования программы составляет 351 млн 410 тыс. рублей, из которых 250 млн 410 тыс. - средства городского бюджета.

Екатеринбургский метрополитен был запущен в 1991 году (в то время он носил название "Свердловский метрополитен"). Состоит из одной линии, последняя новая станция - "Чкаловская" - была открыта в 2012 году, всего станций девять. Ежегодный пассажиропоток составляет порядка 50 млн человек.