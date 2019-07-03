Свердловские власти подпишут на ИННОПРОМе соглашение с Киргизией о поставке эко-продуктов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Правительство Свердловской области на выставке ИННОПРОМ подпишет соглашение с Министерством сельского хозяйства и мелиорации Киргизии о сотрудничестве по поставкам экологически-чистых продуктов, сообщила в среду на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС член экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Юлия Корнеева.

"Соглашение между правительством Свердловской области и Минсельхозом Киргизии предполагает сотрудничество по поставке экологически-чистой продукции из Киргизии, развитию "зеленой сертификации" (продуктов питания). Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с нашими новыми партнерами, которые проявляют большой интерес и инициативу", - рассказала она.

Юлия Корнеева уточнила, что Киргизия накопила большой опыт по обеспечению качества и безопасности производимых в стране продуктов питания.

"Киргизия - аграрная страна, у них вопрос производства продуктов питания и отношение к качеству пищи иное. Качество продуктов на порядок выше, чем у нас. В этом плане нам со своих соседей надо брать пример", - подчеркнула она.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.