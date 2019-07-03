Часть Северного широтного коридора отремонтируют с применением новых технологий

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 июля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа Югры (ХМАО - Югра) намерены отремонтировать почти 60 км дорог, являющихся частью Северного широтного коридора (СШХ) с использованием новых технологий. Работы будут вестись в 2019 - 2020 годах в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили в среду ТАСС в управлении автомобильных дорог Югры.

"Подрядчики приступили к ремонту четырех участков дорог, являющихся частью СШХ. Работы ведутся на Объездной дороге Югорска (7,5 км), на участке автомобильной дороги Ханты-Мансийск - Талинка (33,188 км), Талинка - Советский (15 км) и на транспортной развязке в Ханты-Мансийске (3,36 км). Полностью завершить работы на трех данных участках планируется осенью 2019 года, на четвертом - Ханты-Мансийск - Талинка - осенью 2020 года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ремонт ведется силами трех компаний: "Северавтодор", "ЮВиС" и "Ремдорстрой". В настоящее время идет укладка нижних слоев дорожного покрытия, нанесена временная дорожная разметка, изменен скоростной режим движения. "Устройство верхних слоев дорожного покрытия будет производиться с использованием новых технологий - из щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей с применением полимер-битумных вяжущих, что приведет к увеличению долговечности покрытия", - сказали в управлении.

Заместитель начальника регионального управления по строительному контролю и эксплуатации автомобильных дорог Сергей Брусков сообщил, что все работы ведутся по графику и будут выполнены в срок. "Претензий к подрядчику, как у заказчика, у нас нет. Регулярно проводятся инспекционные выезды на объекты с общественниками. Кроме того, подрядчик дает гарантию на верхний слой асфальта четыре года", - сказал он.

Всего до 2021 года по нацпроекту в Югре планируется привести в нормативное состояние 102,3 км автодорог. Из них в 2019 году - 73,6 км, а в 2020 году - 28,7 км. В результате доля трасс регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, увеличится с 84,14% до 86,1% к 2021 году, а к концу 2024 года этот показатель достигнет 87,22%. В целом, до 2024 года запланировано строительство и обновление 633 км трасс в Югре.

Северный широтный коридор - автомобильная дорога на северном Урале и в Западной Сибири, проходящая через Пермь, города Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа и выходящая на Томск. Является частью федерального маршрута Северо-Запад - Сибирь. Общая протяженность трассы - более 2,5 тыс. км.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.