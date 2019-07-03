"Уралвагонзавод" в 2018 году увеличил чистую прибыль до 7,2 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") увеличила чистую прибыль по РСБУ в 11,7 раза, до 7,21 млрд рублей, говорится в опубликованном отчете компании за 2018 год. В 2017 году чистая прибыль УВЗ составила 614,8 млн рублей.

"Чистая прибыль общества за 2018 год значительно превышает прибыль 2016 и 2017 года. Рост чистой прибыли связан с увеличением прибыли от продаж за счет роста объема реализации гражданской продукции и изменением структуры продаж, получением дополнительной прибыли за счет реализации продукции на экспорт, а также проведением оптимизационных мероприятий по сокращению расходов, в том числе постоянных и прочих затрат", - сообщается в отчете.

НПК "Уралвагонзавод" - российская корпорация, занимающаяся, в частности, разработкой и производством военной техники, включая танки, самоходные гаубицы, тяжелые огнеметные системы. 100% акций "Уралвагонзавода" принадлежит госкорпорации Ростех.