Памятник меценату Владиславу Тетюхину установят в медицинском центре на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Памятник уральскому меценату из списка Forbes Владиславу Тетюхину установят на территории Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле, в строительство которого Тетюхин вложил более 3 млрд рублей. Об этом говорится на официальной странице центра в Instagram.
"Мы решили увековечить память основателя Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра: установить на территории клиники скульптуру Владислава Тетюхина, а также барельеф с его изображением. Сейчас этот вопрос обсуждается с родственниками Владислава Валентиновича", - говорится в сообщении.
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ПАМЯТНИК ВЛАДИСЛАВУ ТЕТЮХИНУ ☀Мы решили увековечить память основателя Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра: установить на территории клиники скульптуру Владислава Тетюхина, а также барельеф с его изображением. Сейчас этот вопрос обсуждается с родственниками Владислава Валентиновича. Генеральный директор УКЛРЦ им. В. В. Тетюхина Алексей Щелкунов: "Надо, чтобы и скульптура, и барельеф вписывались в облик центра, чтобы сам Владислав Валентинович бы их одобрил — думаю, он сверху за всеми нами наблюдает. Главное, сделать все достойно его памяти. Задача стоит непростая, учитывая неординарность и масштаб фигуры Владислава Валентиновича. Сейчас обдумываем варианты, кто мог бы взяться за эту работу". Добавим, наш медицинский центр заказал новую вывеску с именем основателя. Скоро все пациенты ее увидят. #уклрц #тетюхин #госпиталь #эндопротезирование
Тетюхин родился 29 ноября 1932 года в Москве. Он закончил Московский институт стали и сплавов (МИСиС) по специальности "инженер-металлург" в 1956 году. После окончания института попал по распределению на Верхнесалдинский металлообрабатывающей завод, где начал налаживать одно из первых в мире производств титана. В 1980-е годы работал в Москве, но в начале 1990-х годов вернулся в Верхнюю Салду и стал директором завода. В 2012 году он занял 153-е место в списке Forbes с состоянием $690 млн.
В 2014 году Тетюхин вложил более 3 млрд рублей в строительство Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле, специализирующегося на высокотехнологичных методиках лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Меценат был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, являлся членом Академии инженерных наук РФ. Тетюхин умер 11 апреля на 87-м году жизни.