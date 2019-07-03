Памятник меценату Владиславу Тетюхину установят в медицинском центре на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Памятник уральскому меценату из списка Forbes Владиславу Тетюхину установят на территории Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле, в строительство которого Тетюхин вложил более 3 млрд рублей. Об этом говорится на официальной странице центра в Instagram.

"Мы решили увековечить память основателя Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра: установить на территории клиники скульптуру Владислава Тетюхина, а также барельеф с его изображением. Сейчас этот вопрос обсуждается с родственниками Владислава Валентиновича", - говорится в сообщении.