Школьника в Югре госпитализировали с ботулизмом после употребления рыбы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 июля. /ТАСС/. Подросток в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) госпитализирован в местную больницу с диагнозом ботулизм. Ухудшение состояния здоровья у него произошло после употребления рыбы, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"Зарегистрирован случай ботулизма у нижневартовского подростка. Ухудшение состояния здоровья произошло после употребления в пищу копченого осетра, ранее приобретенного у частного лица во время отпуска на Ставрополье. Через 40 часов после употребления в пищу рыбы у ребенка появились боли в животе, к вечеру присоединилась тошнота, повторная рвота, головокружение и ухудшение зрения", - говорится в сообщении.

Бригадой скорой помощи ребенок был доставлен в инфекционное отделение в больницу Нижневартовска, где ему провели экстренную антитоксическую терапию. "В ходе экспертизы в пробе копченого осетра обнаружен ботулотоксин Е", - отмечается в сообщении.

Как сообщила ТАСС заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева, ребенок идет на поправку. "Он в больнице, его состояние улучшается. У его родственников, также употреблявших данную рыбу, все с состоянием здоровья нормально", - сказала она.

По ее словам, с 2012 года это второй случай ботулизма, зарегистрированный в ХМАО.

Ботулизм - токсическое инфекционное заболевание, вызывающее поражение нервной системы. Тяжелая форма заболевания может привести к летальному исходу.