Низкопольный трамвай "Уралтрансмаша" начнет курсировать в Екатеринбурге в конце недели

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Первый российский низкопольный трамвай завода "Уралтрансмаш" (структура "Уралвагонзавода", входит в госкорпорацию "Ростех") 71-415 начнет курсировать по маршруту в Екатеринбурге 5 июля. Заявки на поставки данных трамваев поступили еще от трех российских городов, сообщил в среду журналистам генеральный директор предприятия Владимир Городилов.

Презентация инновационного низкопольного трамвая 71-415, который на 97% создан из отечественных комплектующих, состоялась на международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге в 2018 году. К концу того же года он прошел необходимые испытания и получил все разрешительные документы.

"По трамваю 415: послезавтра он будет ездить по маршруту в Екатеринбурге и начнет людей возить по городу. Кроме того, у нас на сегодняшний день есть заявка от Коломны на один трамвай на двухмесячную эксплуатацию с последующим заключением контракта. На таких же условиях договоренности с Пермью и Санкт-Петербургом", - сказал Городилов.

Как сообщил журналистам главный конструктор гражданской продукции предприятия "Уралтрансмаш" Сергей Соловьев, данный вагон является базовым для линейки двух-, трех- и пятисекционных трамваев. На его основе уже создан трексекционный низкопольный трамвай 71-418, который будет представлен на предстоящей выставке ИННОПРОМ.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.