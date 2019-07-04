Сгоревшая в Курганской области церковь мужского монастыря не подлежит восстановлению

Источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что церковь сгорела полностью. По предварительным данным, пожар 3 июля произошел из-за неисправности кондиционера, пострадавших нет.

ТАСС, 4 июля. Церковь XIX века, находящаяся в составе Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в Курганской области, в которой 3 июля произошел пожар, не подлежит реставрации. Об этом в четверг сообщил ТАСС первый заместитель главы Белозерского района, где расположен монастырь, Александр Завьялов.

"Церковь реставрации не подлежит, только если заново отстраивать ее нужно", - сказал Завьялов.

Собеседник агентства уточнил, что шансы на восстановление Чимеевской чудотворной иконы Божьей Матери XVIII века, которая была повреждена огнем при пожаре, есть. "Предварительное мнение представителей церкви, которые находятся на месте пожара, по иконе, что она подлежит реставрации, но окончательное решение будут принимать профильные специалисты. Золотой оклад уцелел, дерево обгорело", - уточнил заместитель главы района.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС ТАСС сообщили, что утром была проведена повторная проливка обгоревших конструкций. "Во избежание возникновения малейших внутренних очагов", - пояснили в ведомстве.

Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь был образован 17 июля 2002 года. Сам храм деревянный, 1890 года постройки. В нем установлен иконостас Чимеевской церкви, изготовленный на рубеже ХIХ-ХХ веков, украшен оригинальной деревянной резьбой. В храме находились Чимеевская чудотворная икона Божией Матери, частица животворящего Креста Господня.