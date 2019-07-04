Прокуратура проверяет Utair из-за десятичасовой задержки рейса из Екатеринбурга в Сургут

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июля. /ТАСС/. Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с более чем 10-часовой задержкой рейса авиакомпании Utair из Екатеринбурга в Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ) из-за неисправности самолета, сообщается в четверг на сайте Уральской транспортной прокуратуры.

"3 июля в аэропорту Кольцово (Екатеринбург - прим. ТАСС) произошла задержка рейса UT112 авиакомпании Utair по маршруту Екатеринбург - Сургут, вылет которого по расписанию был запланирован на 21:05 местного времени (19:05 мск). Фактически пассажиры отправились в пункт назначения 4 июля в 07:27 местного времени (05:27 мск)", - говорится в сообщении.

Причиной задержки вылета воздушного судна стала техническая неисправность, уточняют в ведомстве.

На рейс было зарегистрировано 56 пассажиров, в том числе один ребенок.

По данным на сайте авиакомпании Utair, рейс выполнялся на самолете ATR-72.