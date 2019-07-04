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Власти Тобольска оштрафованы за разрытый скотомогильник с сибирской язвой

В Россельхознадзоре сообщили, что угрозы для населения объект не несет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Тобольский районный суд Тюменской области подтвердил правомерность штрафа в 600 тыс. рублей властям Тобольска за нарушения правил содержания сибиреязвенного скотомогильника, расположенного на берегу реки Иртыш в центре города. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

"За ненадлежащее устройство и санитарное состояние скотомогильника <…> администрация города Тобольска привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 10.8. КоАП, в виде штрафа в размере 600 тыс. рублей. Не согласившись с принятым решением, администрация города Тобольска обратилась в суд с целью отмены постановления. <…> Ознакомившись с материалами дела, суд пришел к выводу, что постановление и представление управления Россельхознадзора не подлежит отмене, решением судьи жалоба оставлена без удовлетворения", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что среди нарушений выявлено то, что курган сибириеязвенного скотомогильника разрыт, не огорожен надлежащим образом, а также грунт с остатками стеклянных флаконов, химических колб, шерсти животных вынесен за пределы скотомогильника и рассыпан по береговой линии реки Иртыш.

В пресс-службе управления ТАСС уточнили, что угрозы для населения скотомогильник не несет.

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