Национальные стенды на выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге представят 14 стран

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Количество стран, которые представят свои национальные стенды на международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге, выросло до 14. Об этом в четверг сообщил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Мы прирастаем национальными экспозициями. Если в прошлом году мы очень радовались тому, что восемь стран приняли решение не просто принимать участие на различных площадках, но показать свои стенды, сделать их серьезными переговорными площадками, то в этом году мы выросли почти в полтора раза - 14 национальных стендов будет представлено у нас на выставке", - сказал Беседин.

Как сообщалось раннее со ссылкой на департамент информационной политики Свердловской области, помимо страны-партнера Турции свое участие подтвердили Австрия, Белоруссия, Венгрия, Германия, Италия, Казахстан, Словакия, ЮАР, Южная Корея, Япония и Франция, которая представит свой стенд впервые. К уже названным странам добавились Китай и Чехия, уточнили ТАСС в департаменте.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.