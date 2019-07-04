Пакет документов на выборы главы Челябинской области сдали восемь кандидатов

ЧЕЛЯБИНСК, 4 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Челябинской области в четверг завершила прием документов у прошедших процедуру выдвижения кандидатов на выборах губернатора региона. Пакет сдали восемь кандидатов, сообщил журналистам председатель облизбиркома Сергей Обертас.

Выдвижение кандидатов на выборах губернатора Челябинской области проходило с 4 по 24 июня. Процедуру выдвижения прошли 14 кандидатов.

"В 18:11 (16:11 мск) мы прекратили прием документов. Своим правом воспользовались восемь кандидатов. Три самовыдвиженца и пять от партий", - сказал журналистам Обертас.

В числе зарегистрированных в качестве кандидатов-самовыдвиженцев врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, гендиректор строительной компании "Промконструкция-О" Андрей Аюпов, военный пенсионер Виктор Перов.

От политических партий в качестве кандидатов зарегистированы Виталий Пашин (ЛДПР), Сергей Смышляев ("Родина"), Константин Нациевский (КПРФ), Ярослав Щербаков ("Яблоко") и Алексей Севастьянов ("Гражданская сила").