Венгрия планирует сотрудничать со Свердловской областью в сфере медицины и "умного города"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Венгерская делегация на международной промышленной выставке ИННОПРОМ планирует презентовать пять компаний и обсудить с представителями Свердловской области сотрудничество в сфере ЖКХ, здравоохранения и "умного города". Об этом в четверг сообщил генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Сергей Сюч на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Мы уже второй раз устанавливаем свой национальный стенд, всего будет пять венгерских компаний <…> В открытии примет участие заместитель государственного секретаря Министерства инноваций и технологий Венгрии господин Адам Надь. [Также он проведет] переговоры, в том числе и с членами правительства Свердловской области, представителями местного бизнеса, где планируется обсудить возможности сотрудничества в таких областях, как здравоохранение, ЖКХ и "умный город", - сказал Сюч.

Он отметил, что сотрудничество венгерских компаний с уральским регионом в сфере ЖКХ длится более 10 лет. "Например, в городе Ревда Свердловской области венгерские фирмы строят новые водоочистные объекты. Также два года назад была создана совместная венгеро-российская фирма по очищению воды - "Уральская водная компания". Поэтому логично продолжить это сотрудничество", - пояснил Сюч.

"Насчет здравоохранения: буквально последний год-полтора начались довольно интенсивно развиваться эти связи. Например, несколько месяцев назад наши онкологические центры - венгерский онкологический центр в Будапеште и свердловский онкологический центр [в Екатеринбурге] - заключили соглашение о сотрудничестве. Также успешно развиваются отношения между нашими медицинскими вузами", - отметил он.

Как уточнил Сюч ТАСС, Уральский государственный медицинский университет в Екатеринбурге и Медицинский университет им. Семмелвейса в Будапеште планируют запустить совместные программы обучения. "Сейчас они договариваются, кого принимать, в какой форме, когда. В здравоохранении особенно важно постоянное общение, обмен опытом. Два направления, в которых есть особый интерес развивать сотрудничество - это онкология и кардиология. И Венгрия, и Россия достигли определенных успехов в этом деле, но [онкозаболевания и заболевания сердечно-сосудистой системы] - это все еще одна из самых больших проблем в здравоохранении", - пояснил он.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.