Минстрой назвал неприемлемыми показатели качества питьевой воды в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Только 0,3% населения Нижнего Тагила в Свердловской области имеет доступ к качественной питьевой воде, сообщил в четверг заместитель директора департамента стратегических проектов Минстроя России Андрей Чибисов.

"В Свердловской области достаточно высокий показатель средний - 93% населения обеспечены качественной питьевой водой, но при этом в городе Нижний Тагил обеспеченность качественной питьевой водой 0,3%, этот показатель для городского населения, мягко говоря, неприемлемый", - сказал он, выступая на совещании "О мерах, принимаемых в субъектах РФ, находящихся в пределах Уральского федерального округа, по снижению экологических рисков для здоровья населения" в резиденции полномочного представителя президента России в УрФО.

Минстрой России в рамках нацпроекта "Экология" ведет федеральный проект "Чистая вода", Андрей Чибисов призвал власти Свердловской области уделить особое внимание Нижнему Тагилу при реализации нацпроекта в регионе.

"Обращаю внимание коллег из Свердловской области, при формировании программы до 2024 года на Нижний Тагил обратите, пожалуйста, особое внимание. Мы готовы опять же со стороны Минстроя какие-то консультации вам оказать", - заявил Чибисов.

Ситуация в Курганской области

Чибисов добавил, что в Курганской области только 61% населения имеет доступ к качественной питьевой воде.

"Курганская область имеет один из самых низких по Российской Федерации показатель. Чуть более 61% населения обеспечено качественной питьевой водой", - сказал он.

Чибисов призвал власти Курганской области обратить внимание на проблему, реализуя нацпроект в регионе.

"Вам надо серьезно поработать по программе (нацпроекту "Чистая вода"), чтобы она как можно большую часть территории охватила. На следующей неделе министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства будет проводить у вас совещание, в том числе по вопросу обеспеченности населения качественной питьевой водой. Мы знаем о проблемах Курганской области, о том, что восточная часть Курганской области имеет проблемы с запасами воды, но их все равно нужно каким-то образом решать", - сказал он.

О нацпроекте

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).