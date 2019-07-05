Выездная сессия Веронского евразийского экономического форума открылась в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Эксперты из Свердловской области и Италии обсудят перспективы экономического сотрудничества и инновации на I выездной сессии Веронского евразийского экономического форума, которая открылась в Екатеринбурге. Об этом сообщил в пятницу на церемонии открытия председатель совета директоров банка "Интеза" Антонио Фаллико.

"Мы мечтали в Екатеринбурге провести деловой форум для представителей уральского бизнеса и коллег из итальянских компаний. Это (формат выездной сессии - прим. ТАСС) новая форма нашей работы. Мероприятие позволяет придать импульс нашему сотрудничеству. Сегодняшняя сессия посвящена анализу перспектив торгово-экономического сотрудничества Италии с уральским регионом, особое внимание будет уделено металлургии, инновациям и технологиям, которые реализованы на Урале", - сказал он.

Как пояснил журналистам первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, на выездной сессии эксперты обсудят сотрудничество в таких сферах, как фармацевтика, химическая промышленность и лесопереработка. Товарооборот региона и Италии по итогам 2018 года вырос на 14% по сравнению с 2017 годом и составил $300 млн.

Как сообщили ТАСС организаторы сессии, в Екатеринбурге собралось около 170 представителей бизнеса из РФ и Италии.

Евразийский экономический форум ежегодно проходит в Вероне. В 2019 году он состоится 24-25 октября. Темой форума станет "Искусство инновации: Экономика доверия и дипломатия бизнеса от Атлантического океана до Тихого".