Суд направил на новое рассмотрение дело бывшего сити-менеджера Челябинска

ТАСС, 5 июля. Свердловский областной суд в пятницу направил на новое рассмотрение уголовное дело бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила журналистам прокуратура Челябинской области.

Давыдов осенью 2017 года стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Позже обвинение переквалифицировали на злоупотребление должностными полномочиями. В марте 2019 года Советский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя о прекращении уголовного дела. Прокуратура не согласилась с этим и обратилась в апелляционную инстанцию.

"Апелляционной инстанцией Свердловского областного суда по доводам представления прокурора Челябинской области отменено постановление Советского районного суда, которым прекращено по ходатайству следователя уголовное дело в отношении Давыдова. <...> Дело направлено на новое судебное рассмотрение в ином составе", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Давыдов был прокурором Челябинска и районным прокурором. С 2005 года, когда главой Челябинска был Михаил Юревич, работал его первым заместителем. В 2010-2014 годах возглавлял администрацию города.