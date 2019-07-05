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Суд направил на новое рассмотрение дело бывшего сити-менеджера Челябинска

В марте 2019 года уголовное дело в отношении Сергея Давыдова было прекращено, прокуратура не согласилась с этим и обратилась в апелляционную инстанцию

ТАСС, 5 июля.  Свердловский областной суд в пятницу направил на новое рассмотрение уголовное дело бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила журналистам прокуратура Челябинской области.

Давыдов осенью 2017 года стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Позже обвинение переквалифицировали на злоупотребление должностными полномочиями. В марте 2019 года Советский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя о прекращении уголовного дела. Прокуратура не согласилась с этим и обратилась в апелляционную инстанцию.

"Апелляционной инстанцией Свердловского областного суда по доводам представления прокурора Челябинской области отменено постановление Советского районного суда, которым прекращено по ходатайству следователя уголовное дело в отношении Давыдова. <...> Дело направлено на новое судебное рассмотрение в ином составе", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Давыдов был прокурором Челябинска и районным прокурором. С 2005 года, когда главой Челябинска был Михаил Юревич, работал его первым заместителем. В 2010-2014 годах возглавлял администрацию города.

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