На саммите GMIS-2019 в Екатеринбурге ожидается министр энергетики ОАЭ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухейль аль-Мазруи планирует принять участие в панельной дискуссии на Глобальном саммите по производству и индустриализации GMIS-2019 в Екатеринбурге. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте Росконгресса.

GMIS-2019, главной темой которого станут передовые технологии, пройдет в Екатеринбурге с 9 по 11 июля.

"В рамках официального открытия также состоится панельная дискуссия "Новая эра производства: производство, природоподобные технологии и их роль в повестке дня в рамках проекта устойчивого развития до 2030 года". Ожидается, что в сессии примут участие министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, генеральный директор ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) Ли Юн и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров", - говорится в сообщении.

Также в саммите планируют принять участие генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. В ходе саммита пройдет специальная мультиплатформенная сессия, где будет представлен передовой опыт в области повышения экологической и экономической эффективности, а также церемония вручения премий Global Maker Challenge за поиск достижений, оказавших положительное воздействие на глобальное процветание.

На GMIS пройдут дискуссии, посвященные цифровой трансформации и зеленым технологиям, "умному городу", развитию низкоуглеродного производства, безопасности в промышленной автоматизации, робототехники и искусственному интеллекту.

Ожидается, что участие в GMIS-2019 примут 2000 человек, в том числе около 500 представителей российских и международных СМИ.