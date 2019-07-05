Первые семьи дома в Нижневартовске, где сгорела кровля, получили временное жилье

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июля. /ТАСС/. Власти Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) предоставили восьми первым семьям из пятиэтажного дома, где сгорела кровля, квартиры из маневренного фонда города. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в департаменте общественных коммуникаций местной администрации.

Пожар крыши пятиэтажного жилого дома на улице Спортивной в Нижневартовске произошел вечером 1 июля на площади в 840 кв. метров. На его полную ликвидацию потребовалось более семи часов. Пострадавших и погибших нет. Пункт временного размещения (ПВР) развернут на базе школы № 13, там работают столовая и детская комната, жителям предоставлено горячее питание. По данным властей, дом подлежит восстановлению.

"Жилье из маневренного фонда Нижневартовска уже получили восемь семей, проживающих в доме по адресу: улица Спортивная, 5-А, в котором в понедельник произошел крупный пожар. Это первые семьи из данного дома, которым было предоставлено жилье", - сказал собеседник агентства.

По его словам, еще по восьми заявкам от жильцов данного дома ведется работа, не уточнив, когда конкретно будут им предоставлены квартиры из маневренного фонда.

По данным на сайте администрации города, для жильцов дома организована работа горячей линии, по которой можно оставить необходимые заявки. Например, на приглашение специалистов для обследования квартиры или на выдачу тепловой пушки.

О пожаре

Ранее со ссылкой на сайт администрации города сообщалось, что в доме, где произошел пожар, 70 квартир, в которых зарегистрированы 197 жителей. В пункт временного размещения обратились 138 человек. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь, медики и психологи будут дежурить круглосуточно.

Региональные власти приняли решение о выделении 14,8 млн рублей из резервного фонда: семьи, чьим жилым помещениям и имуществу был нанесен полный ущерб, получат единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей, семьям, жилому помещению и имуществу которых нанесен частичный ущерб, будет направлено по 150 тысяч рублей.

Восстановительные работы на крыше дома планируется начать 16 июля после того, как закончатся следственные мероприятия. До этого для защиты от дождя на крыше дома установлено временное укрытие.

Прокуратура ХМАО проводит проверку по факту пожара. По данным заместителя начальника регионального главка МЧС Сергея Антонова, на данный момент рассматривается несколько версий причин пожара в пятиэтажке - занесение источника огня со стороны, короткое замыкание и неисправность электроприборов.