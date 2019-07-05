В Курганской области после пожара в мужском монастыре отменили православный фестиваль

"Фестиваль отменен, мы уже сообщили в управление культуры, в том числе и конкурс художественных работ", - сказали в епархии.

ТАСС, 5 июля. Фестиваль православного творчества "Чимеевская святыня", запланированный на 20 и 21 июля на территории Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в Курганской области, отменен после пожара в церкви. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе региональной епархии.

Ранее сообщалось, что церковь XIX века, находящаяся в составе Свято-Казанского Чимеевского монастыря, в которой 3 июля произошел пожар, полностью сгорела и не подлежит реставрации. Также пострадала чудотворная икона Божьей Матери XVIII века.

Собеседник агентства уточнил, что на место происшествия выехал митрополит Курганский и Белозерский Иосиф. Продюсер Максим Фадеев, который родился в Кургане и был крещен в сгоревшей церкви, сообщил о готовности восстановить ее на свои средства.

Местные жители, для которых монастырь был одним из центров притяжения, уже несколько дней размещают в социальных сетях фотографии церкви до пожара и делятся своими воспоминаниями. "Второй день плачет душа, очень больно. Это необыкновенное место. Там время останавливает свой ход", - написала в Instagram Ирина Матюшенко. Многие вспоминают семейные праздники, на которые семьями съезжались в храм, некоторые рассказывают, что в этом месте совершали обряд крещения целыми поколениями.

Фестиваль православного творчества "Чимеевская святыня" проводился в Курганской области ежегодно. Он приурочен ко дню празднования чудотворного Казанского-Чимеевского образа Божией Матери с целью прославления главной святыни - чудотворной иконы средствами искусства, основанного на православных традициях. В проекте принимают участие коллективы и солисты, проходит выставка-ярмарка и мастер-классы народного творчества.