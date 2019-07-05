В центре Екатеринбурга горит жилой дом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Пожар произошел в жилом доме в центре Екатеринбурга, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.

"Спасатели ликвидируют пожар в шестиэтажном здании в Екатеринбурге. Сообщение о пожаре поступило в 15:33 мск. Горят балконы на 3, 4, 5-м этажах. На первом этаже здания находятся административные помещения, остальные этажи - жилые. Проводится эвакуация людей из здания", - сообщили в МЧС, добавив, что в тушении задействованы 7 единиц техники и 24 человека.

По данным пресс-службы МЧС, информации о пострадавших пока не поступало.