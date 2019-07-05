Депутаты гордумы Екатеринбурга не приняли годовой отчет мэра города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Депутаты Екатеринбургской городской думы не приняли отчет об итогах деятельности мэра Александра Высокинского и городской администрации за 2018 год. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе гордумы.

"Гордума не приняла отчет мэра города", - сказали в пресс-службе, не уточнив причину решения.

Для заслушивания доклада гордума собралась на внеочередное заседание после завершения весенней сессии. Согласно онлайн-трансляции на сайте городской думы, вторая часть заседания, на которой депутаты голосовали за принятие отчета главы Екатеринбурга, была закрыта от СМИ и общественности.

В ходе открытой части заседания Высокинский, в частности, представил депутатам данные о росте средней зарплаты в Екатеринбурге и Свердловской области в целом, рассказал о ситуации на рынке труда.

За документ проголосовали 18 из 24 присутствующих депутатов. Остальные - воздержались. Согласно регламенту думы, для принятия отчета было необходимо 19 голосов.

Александр Высокинский был выбран мэром депутатами гордумы 25 сентября 2018 года. Его кандидатуру для избрания рекомендовала конкурсная комиссия.