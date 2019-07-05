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Депутаты гордумы Екатеринбурга не приняли годовой отчет мэра города

В ходе открытой части заседания Александр Высокинский, в частности, представил депутатам данные о росте средней зарплаты в Екатеринбурге, а также рассказал о ситуации на рынке труда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Депутаты Екатеринбургской городской думы не приняли отчет об итогах деятельности мэра Александра Высокинского и городской администрации за 2018 год. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе гордумы.

"Гордума не приняла отчет мэра города", - сказали в пресс-службе, не уточнив причину решения.

Для заслушивания доклада гордума собралась на внеочередное заседание после завершения весенней сессии. Согласно онлайн-трансляции на сайте городской думы, вторая часть заседания, на которой депутаты голосовали за принятие отчета главы Екатеринбурга, была закрыта от СМИ и общественности.

В ходе открытой части заседания Высокинский, в частности, представил депутатам данные о росте средней зарплаты в Екатеринбурге и Свердловской области в целом, рассказал о ситуации на рынке труда.

За документ проголосовали 18 из 24 присутствующих депутатов. Остальные - воздержались. Согласно регламенту думы, для принятия отчета было необходимо 19 голосов.

Александр Высокинский был выбран мэром депутатами гордумы 25 сентября 2018 года. Его кандидатуру для избрания рекомендовала конкурсная комиссия.

Теги
РоссияСвердловская область
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