Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали открытое горение в жилом доме в центре Екатеринбурга. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее сообщалось, что три этажа загорелись в шестиэтажном жилом доме. На первом этаже здания находятся административные помещения, остальные этажи - жилые.

"В 16:44 мск пожарные справились с огнем в жилом доме, открытое горение ликвидировано. Продолжается проливка сгоревших конструкций и обследование кровли здания с помощью тепловизора на предмет скрытого горения. На месте пожара развернут оперативный штаб. Созданы два участка тушения пожара: один - тушение с фасада здания, второй - изнутри подъезда", - сообщили в пресс-службе, отметив, что огнем повреждены три жилых квартиры и три балкона.

По данным регионального МЧС, быстрому распространению огня способствовали пустотные перекрытия и перегородки здания. Площадь пожара составила 100 кв. м. "При обследовании соседнего подъезда горящего дома пожарными на 5-м этаже был обнаружен мужчина, он выведен из дома и передан медикам для осмотра", - добавили в МЧС.

В тушении пожара задействованы 20 единиц пожарно-спасательной техники и 75 человек. Причина пожара устанавливается. На месте ЧП работают представители администрации района, решается вопрос о расселении жильцов пострадавших от пожара квартир.