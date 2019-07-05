Фестиваль уличного искусства "Стенография" стартовал в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Фестиваль уличного искусства "Стенография" стартовал в пятницу в Екатеринбурге. Его участникам за три дня предстоит создать более 20 арт-объектов, сообщил ТАСС сооснователь фестиваля уличный художник Андрей Колоколов.

Участниками смотра в этом году станут звезды стрит-арта из Испании, Великобритании, Германии, российские художники Максим Реванш, Данила Шмелев, Мария Хшардикова из Ростова-на-Дону и многие другие.

"Мы планируем в этом году создать на "Стенографии" более 20 арт-объектов. Есть надежда, что мы сделаем еще больше работ после того, как вернемся из нашей поездки по регионам", - сказал Колоколов.

В этом году на фестивале также будет проведена реконструкция четырех арт-объектов, созданных на "Стенографии" в предыдущие годы.

"Стенография" - ежегодный фестиваль уличного искусства, который проводится агентством "StreetArt" при поддержке администрации Екатеринбурга. Фестиваль начал работу в 2010 году. По оценке экспертов, он влияет на развитие российского уличного искусства и является площадкой для реализации проектов молодых художников и демонстрации талантов мастеров стрит-арта. Мероприятие всероссийского масштаба завоевало звание лучшего проекта в области социальных коммуникаций и благотворительности на всероссийском конкурсе "Серебряный лучник".