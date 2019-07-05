Разработанный на Урале прибор ранней диагностики рака хотят внедрить в больницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) представили разработку "Лабрадор", предназначенную для ранней диагностики онкологических заболеваний. Прибор находится на стадии сертификации, внедрение планируется до конца 2019 года, сообщил журналистам в пятницу замдиректора центра по работе с предприятиями УрФУ, кандидат физико-математических наук Александр Черепанов.

"Мы говорим о ранней диагностике, когда опухоли еще как таковой нет, но появляются процессы в организме, которые способствуют развитию онкологических заболеваний <…> По срокам - мы хотим, чтобы до конца года эти приборы уже использовались", - сказал Черепанов, уточнив, что разработка находится на стадии сертификации.

Ранее сообщалось, что "Лабрадор" предназначен для определения химического состава органических и неорганических веществ и выявления радиационно обработанных продуктов. С его помощью можно проводить контроль производства и хранения продуктов питания.

Прибор уже куплен институтами Казани, Новосибирска и рядом других. Так же, по словам Черепанова, аналоги прибора есть в Германии и Японии, но, в отличие от российской разработки, занимают в разы больше места, не мобильны и сложны в использовании, их стоимость начинается от €2 млн. Стоимость спектрометра уральских ученых - от 3 млн рублей, для управления им предусмотрена специальная компьютерная программа.

Принцип работы устройства разрабатывался с 80-х годов, активная работа над ним шла с 2013 года. По словам разработчиков, прибор проводит анализ молекулярных связей при помощи магнитного поля и исследования свободных радикалов.

УрФУ является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем работают 13 научных лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. УрФУ - участник проекта "5-100", призванного повысить конкурентоспособность российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.