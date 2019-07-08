УГМК откажется от импортных погрузочно-доставочных машин в пользу своих

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) представила новые погрузочно-доставочные машины (ПДМ) на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019", которая проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Предполагается, что предприятия УГМК в дальнейшем откажутся от импортных ПДМ в пользу своих, сообщил в понедельник журналистам генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

"Мы уже освоили новую ПДМ, провели ее испытания, теперь будем серийно выпускать. Уже есть 10-тонная и 14-тонная ПДМ, будет еще 17-тонная машина. Когда производство выйдет на тот объем, который мы планируем - примерно 30 таких машин с разной мощностью по грузоподъемности, то мы на 100% откажемся от приобретения импортных машин для подземных работ и будем поставлять их и другим предприятиям", - сказал он.

Погрузочно-доставочная машина представляет собой самоходную машину на собственном пневмоколесном шасси. ПДМ предназначена для погрузочно-доставочных работ и монтажа оборудования с помощью сменных рабочих органов в подземных горных выработках рудников.

Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ-2019" проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.