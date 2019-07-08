Более 2,5 тысячи артиллеристов начали месячные сборы со стрельбами в Сибири и на Урале

ТАСС, 8 июля. Свыше 2,5 тысячи артиллеристов 41-й армии Центрального военного округа отправились на месячные лагерные сборы на полигонах на Урале и в Сибири, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа.

"Более 2,5 тысячи военнослужащих 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа принимают участие в лагерных сборах ракетных войск и артиллерии. Сборы проходят на четырех полигонах, расположенных в Кемеровской и Свердловской областях, Алтайском крае, Республике Тыва", - сообщили в пресс-службе.

В ходе месячных сборов с артиллеристами будут проведены занятия по тактической, специальной и технической подготовке. Также будут проведены учения с боевыми стрельбами из самоходных установок "Мста-С", реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", нового самоходного артиллерийского орудия "Нона-СВК" и минометов.

"Выполнять огневые задачи с боевой стрельбой военнослужащие будут прямой и полупрямой наводкой с закрытых огневых позиций с применением различных типов боеприпасов по одиночным и групповым целям. 50% занятий по огневой подготовке и вождению будут проходить в ночное время", - сообщили в пресс-службе.

Соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии входят в состав Центрального военного округа и дислоцированы на территории шести субъектов Российской Федерации: Новосибирская, Омская, Кемеровская, Иркутская области, Алтайский край и Республика Тыва.