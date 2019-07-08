УГМК планирует на 15% сократить инвестиции в холдинг из-за колебания цен на медь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК) планирует сократить объем инвестиций по холдингу примерно на 10-15%. Текущий объем вложений составляет 55-60 млрд рублей в год, сообщил в понедельник журналистам на X международной промышленной выставке ИННОПРОМ генеральный директор компании Андрей Козицын.

"Объем инвестиций по холдингу в 2018 году, примерно такие же цифры будут и в 2019 году. <…> Цены на медь изменяются в сторону уменьшения, поэтому цифры в рамках года могут корректироваться в сторону оптимизации. <…> Планируем 10% в сторону уменьшения. Я думаю, что с учетом коррекции даже 15%, если это возможно", - сказал он.

Козицын добавил, что уменьшать объем инвестиций будет сложно, так как у компании есть подписанные контракты, которые необходимо исполнять. "Возможности ограничены в части оптимизации", - подчеркнул он.

"УГМК-Холдинг" управляет более 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.