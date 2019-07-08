"Швабе" до конца 2023 года обновит инфраструктуру двух больниц в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. "Швабе" (входит в Ростех) и правительство Свердловской области на полях международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого холдинг обновить инфраструктуру двух медицинских учреждений области, говорится в сообщении "Швабе".

Реализация проекта намечена до конца 2023 года и потребует не менее 15 млрд рублей инвестиций. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор холдинга "Швабе" Алексей Патрикеев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"В ходе подготовительных работ участники соглашения провели серию заседаний рабочих групп, на которых был предварительно определен объект концессии. Им стало строительство операционного блока с отделением анестезиологии и реанимации на базе Свердловской областной клинической больницы и приемно-диагностического корпуса Областной детской клинической больницы. Планируется, что полный цикл работ от проектирования до запуска осуществит холдинг "Швабе", - говорится в сообщении холдинга.

Патрикеев отметил, что холдинг обладает всеми необходимыми компетенциями для реализации данного проекта. "Совместными усилиями мы сможем создать нужные для региона объекты здравоохранения. В наших ближайших планах проведение еще одного собрания рабочей группы, на котором планируется принять финальное решение о старте инвестиционного проекта", - отметил он.

О выставке

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторы выставки - Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.