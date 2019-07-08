План развития Первоуральска подготовят к концу года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Комплексный план развития города Первоуральска в Свердовской области планируется подготовить до конца 2019 года. Об этом в понедельник сообщил журналистам председатель совета директоров группы ЧТПЗ Андрей Комаров на площадке международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

Ранее сообщалось, что власти региона и ЧТПЗ подписали соглашение по реализации пилотного проекта по комплексному благоустройству Первоуральска. В благоустройство будут вкладываться средства из федерального, регионального и муниципального бюджетов, а также частные инвестиции. Первоуральск - город в Свердловской области. Население - 123 тыс. человек, градообразующее предприятие - Первоуральский новотрубный завод.

"К концу года, я думаю, что мы будем иметь очень серьезно проработанный и оцифрованный план развития города Первоуральска <...>. Недавно подписали большое всеобъемлющее соглашение между городом, компанией и областью, которое предусматривает, что, согласно этому плану перспективного развития Первоуральска, мы получим серьезную поддержку со стороны области и федерального центра", - сказал Комаров.

Он добавил, что использование современных технологий, цифровых возможностей, цифровых платформ приведут к тому, что жители Первоуральска на себе почувствуют, "как может так называемая умная экономика, экономика знаний влиять не только на производство, но и на жизнь непосредственно каждого человека".

"Я уверен, что это интересная программа и что она будет пилотной для Свердловской области", - подчеркнул Комаров.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.