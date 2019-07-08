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ИННОПРОМ-2019

Башкирия, Свердловская и Челябинская области создадут Уральский промышленный кластер

По мнению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, объединение сил регионов позволит создать новые виды конкурентоспособной импортозамещающей продукции

ТАСС, 8 июля.  Власти Башкирии, Свердловской и Челябинской областей договорились о создании Уральского промышленного кластера. Соответствующее соглашение они подписали на международной промышленной выставке ИННОПРОМ, сообщается в понедельник на сайте правительства Свердловской области.

"Власти Свердловской и Челябинской областей, а также Республики Башкортостан приняли решение о создании Уральского промышленного кластера - инструмента повышения инвестиционной активности и реализации промышленной политики на территории трех российских регионов", - говорится в сообщении.

По мнению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, объединение сил регионов позволит "комплексно подойти к решению вопросов в сфере производства композитных материалов и продукции с использованием высокочистых кварцевых концентратов". "В рамках создаваемого промышленного кластера мы рассчитываем создать новые виды конкурентоспособной импортозамещающей продукции и обеспечить ее выход на внешние рынки", - приводит его слова пресс-служба.

Реализация проекта позволит регионам увеличить объемы производства продукции, внедрить инновационные технологии в производственные процессы, а также поможет нарастить объем реальных инвестиций.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияБашкортостанСвердловская областьЧелябинская областьИННОПРОМ-2019
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