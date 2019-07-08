Группа жителей Челябинской области обвиняется в хищении более 8 тыс. тонн нефти

ЧЕЛЯБИНСК, 8 июля. /ТАСС/. Управление Следственного комитета России по Челябинской области завершило расследование уголовного дела о хищении свыше 8 тыс. тонн нефти группой местных жителей. Об этом в понедельник сообщается на сайте СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 14 местных жителей, обвиняемых в соответствии со степенью участия каждого по ч. 3 ст. 30, пунктам "а", "б" ч. 4 ст. 158 и пунктам "а", "б" ч. 4 ст. 158 (покушение на кражу и кража) УК РФ, ч. 1 ст. 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершенного преступления) УК РФ, п. "б" ч. 2 ст. 215.3 (самовольное подключение к нефтепроводам) УК РФ. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2016 по 2017 год обвиняемые через незаконные врезки в магистральные нефтепроводы "Уфа-Петропавловск", "Уфа-Омск", "Нижневартовск-Курган-Куйбышев" похитили более 8 тысяч тонн нефти на сумму более 128 млн рублей.

По ходатайству следователя СК суд арестовал недвижимое имущество обвиняемых: квартиры, земельные участки, автомобили и деньги на банковских счетах. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения.