Ирина Гехт будет курировать социальный блок в правительстве Челябинской области

ТАСС, 9 июля. Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт, подавшая заявление о досрочном сложении полномочий, на посту первого заместителя губернатора региона будет курировать социальный блок работы правительства. Она приступит к своим обязанностям 11 июля, сообщила во вторник пресс-служба губернатора.

"С 11 июля моим первым заместителем станет Ирина Альфредовна Гехт, которая в этой должности будет курировать весь социальный блок работы правительства области. Ирина Альфредовна имеет большой опыт политической и законотворческой работы, хорошо известна в регионе, что, несомненно, пригодится ей на этом посту", - цитирует пресс-служба врио губернатора Алексея Текслера.