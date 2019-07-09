Ирина Гехт будет курировать социальный блок в правительстве Челябинской области

ТАСС, 9 июля. Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт, подавшая заявление о досрочном сложении полномочий, на посту первого заместителя губернатора региона будет курировать социальный блок работы правительства. Она приступит к своим обязанностям 11 июля, сообщила во вторник пресс-служба губернатора.
"С 11 июля моим первым заместителем станет Ирина Альфредовна Гехт, которая в этой должности будет курировать весь социальный блок работы правительства области. Ирина Альфредовна имеет большой опыт политической и законотворческой работы, хорошо известна в регионе, что, несомненно, пригодится ей на этом посту", - цитирует пресс-служба врио губернатора Алексея Текслера.
В настоящее время Гехт занимает должность зампреда комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и является представителем от исполнительного органа государственной власти Челябинской области.
Решение о досрочном прекращении полномочий Гехт, как ожидается, будет принято на заседании Совета Федерации 10 июля.
Гехт была наделена полномочиями сенатора 24 сентября 2014 года экс-губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. До назначения в Совфед была заместителем председателя правительства Челябинской области, в котором также курировала социальный блок.