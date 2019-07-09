"РосРАО" в ближайшее время начнет рекультивировать свалку в Челябинске

"Надеюсь, все начнется уже в июле", - уточнил он.

ТАСС, 9 июля. Компания "РосРАО" (дочернее предприятие госкорпорации "Росатом") начнет рекультивировать свалку в Челябинске в ближайшее время, сообщил ТАСС во вторник врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

Ранее сообщалось, что предприятие "РосРАО" (компания госкорпорации "Росатом") стало единственным подрядчиком по выполнению работ рекультивации свалки в черте Челябинска до 2020 года. C учетом регионального софинансирования всего на рекультивацию объекта будет направлено почти 3 млрд рублей, уже разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы.

Челябинская свалка - одна из крупнейших в Челябинской области - существует с 1949 г. и занимает на данный момент почти 90 га. По данным Росприроднадзора, свалка давала до 30% вредных выбросов в атмосферу Челябинска.

"РосРАО" - специализированная организация, занимающаяся обращением с радиоактивными отходами (РАО) в России. Предприятие оказывает услуги в области обращения с РАО, а также по обращению с отработавшим ядерным топливом. Осуществляет радиационный контроль, проводит работы по реабилитации загрязненных территорий.