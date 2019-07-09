Прокуратура проверит, как проводили капремонт треснувшей в свердловском поселке плотины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Прокуратура Свердловской области проверит, как проводился капремонт плотины в поселке Верхняя Синячиха Алапаевского района Свердловской области, которая спустя несколько месяцев после открытия дала трещину. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе надзорного ведомства.

"Прокуратура проводит проверку по факту исполнения требований бюджетного законодательства и законодательства о муниципальных закупках при исполнении контракта на капремонт плотины в поселке Верхняя Синячиха. Прокуратура привлекла специалистов Ростехнадзора. Они дали свое заключение. В настоящее время надзорные мероприятия продолжаются", - сказали в пресс-службе.

Как пояснил ТАСС депутат Думы муниципального образования Алапаевское Илья Чиж, плотина была построена в декабре 2018 года. "На ее строительство было затрачено порядка 208 млн рублей. При этом уже в середине апреле 2019 года я обнаружил трещину в плотине размером 10 см в ширину. За все это время, с апреля до июля, местные власти ничего не сделали, чтобы устранить трещину", - сказал депутат.

По его словам, недавно на защитном сооружении было обнаружено еще одно повреждение - один из каналов плотины оказался размыт на 40 см. Депутат опасается, что с первыми морозами из-за постоянных смен температуры трещина увеличится в размерах и появится угроза прорыва плотины.

Поселок городского типа Верхняя Синячиха расположен в центре Свердловской области, в Алапаевском районе, в нем проживают 10 тысяч человек. Свое название поселок получил по реке Синячиха. В 2018 году в населенном пункте возвели новую плотину длинной 300 длиной взамен конструкции, построенной на реке в 1769 году.