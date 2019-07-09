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Текслер: выйти на рынок Китая челябинским производителям поможет специальный брендинг

Врио главы региона отметил, что большинство предприятий области по китайским меркам не очень большие, поэтому их нужно брендировать совместно

ТАСС, 9 июля. Специальный брендинг и адаптация товаров пищевой промышленности поможет челябинским производителям выйти на экспорт в регионы Китая, сообщил ТАСС врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

Как ранее сообщал на полях российско-китайского ЭКСПО в Харбине вице-премьер Максим Акимов, регионы РФ нацелены на наращивание экспорта сельхозпродукции в Китай и готовы дать хорошие предложения на любой продовольственный запрос наших партнеров.

"Большинство наших предприятий по китайским меркам не очень большие, поэтому их нужно брендировать совместно <…> упаковка специальная должна быть, ориентированная на китайцев. <…> Просто дать наш товар не получится, нужно активно заниматься сегментированием этих поставок, их укрупнять в виде единого бренда, пусть даже разных производителей", - сказал Текслер, добавив, что уже обсуждается вопрос помощи компаниям, которые ориентированы на экспорт в КНР, в части брендинга и адаптации.

"Мы это уже обсуждали <…> с министерством сельского хозяйства Российской Федерации, что это совместная задача", - отметил он. Врио губернатора также добавил, что в Китае могут быть востребованы не пользующиеся спросом в России, но использующиеся в китайской кухне продовольственные товары - к примеру, куриные лапы и клювы.

Теги
РоссияКитайТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская область
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