Строительство второй ветки метро в Екатеринбурге оценивается в 70 млрд руб.

Ранее ряд екатеринбургских СМИ сообщили, что Минтранс РФ отказал в финансировании строительства второй ветки метро в областном центре. Между тем, согласно имеющемуся в распоряжении ТАСС письму Минтранса, ведомство "считает принятие решения о выделении средств из федерального бюджета на проектирование второй линии метрополитена в Екатеринбурге преждевременным". О самом строительстве речь в письме не идет.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Строительство второй ветки метрополитена в Екатеринбурге предварительно оценивается в 60-70 млрд рублей. Завершить работы планируется за пять-шесть лет, сообщил в среду журналистам мэр города Александр Высокинский на международной промышленной выставке ИННОПРОМ.

"Предпроектные расчеты говорят, что [метро оценивается в] 60-70 млрд рублей, технологические сроки при наличии системного финансирования занимают пять-шесть лет", - сказал глава Екатеринбурга.

По его словам, проектирование метро будет стоить более 1 млрд рублей. Городская администрация 3 июля выделила 250 млн рублей на эти цели. На данный момент специалисты решают, каким способом строить вторую ветку.

Екатеринбургский метрополитен был запущен в 1991 году и носил название "Свердловский метрополитен". Он состоит из одной линии, последняя новая станция - "Чкаловская" - была открыта в 2012 году, всего станций девять. Ежегодный пассажиропоток составляет порядка 50 млн человек. Проектирование новых станций метро в Екатеринбурге планируется завершить до конца 2019 года, чтобы в 2020 году приступить к строительно-монтажным работам.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.