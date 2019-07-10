Уральский электрохимкомбинат направил 90% прибыли 2018 года на модернизацию производства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль Уральского электрохимического комбината (АО "УЭХК") в 2018 году составила около 5 млрд рублей, 90% из нее направлено на реновацию и модернизацию, сообщил журналистам генеральный директор компании Александр Белоусов на международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

"Мы ежегодно получаем более 22 млрд рублей выручки, чистой прибыли около 5 млрд рублей, поэтому у нас финансово-экономическая ситуация на комбинате стабильная. <…> За 2018 год также примерно заработали, из них 90% мы чистой прибыли пускаем на реновацию, на модернизацию, немного на дивиденды и так далее", - сказал Белоусов.

Гендиректор уточнил, что в 2019 году в модернизацию предприятия будет вложено около 10 млрд рублей. "Мы очень много внимания уделяем реновациям, мы много проводим модернизации оборудования основного, вспомогательного, ремонтируем инфраструктуру, если она того требует по состоянию дел", - пояснил Белоусов.

АО "УЭХК" - ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия - обогащенный уран - была получена в 1949 году, в этом году компания отмечает 70-летний юбилей. В АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.