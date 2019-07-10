Ирина Гехт назначена первым заместителем губернатора Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер уволил и. о. первого заместителя главы региона Евгения Редина и назначил первым заместителем губернатора Ирину Гехт, ранее сложившую с себя полномочия сенатора от региона. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации Челябинской области.

"Назначить Гехт Ирину Альфредовну первым заместителем губернатора Челябинской области с 11 июля 2019 года", - говорится в документе.

Причины увольнения Редина, занимавшего должность первого замгубернатора с января 2015 года, не уточняются.

Гехт была наделена полномочиями сенатора 24 сентября 2014 года Борисом Дубровским, который тогда возглавлял Челябинскую область.

Совет Федерации на заседании в среду по заявлению Гехт досрочно прекратил ее полномочия сенатора. Ранее она была зампредом комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. До назначения в СФ Гехт работала заместителем председателя правительства Челябинской области и курировала социальный блок.