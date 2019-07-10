В Свердловской области могут построить фабрику по производству немецкой кухонной мебели

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Фабрику по производству немецкой кухонной мебели могут построить в Свердловской области. Соответствующее трехстороннее соглашение о намерениях заключили в среду на международной промышленной выставке ИННОПРОМ правительство Свердловской области, немецкая фабрика Nolte и девелоперская группа компаний "Кортрос".

Представители Nolte уточнили ТАСС, что компания на данном этапе "рассматривает возможность создания своей производственной линии в Свердловской области, где достаточно квалифицированных кадров и есть опыт реализации подобных проектов, а Екатеринбург рассматривается как удобный транспортный хаб, обеспечивающий выход в Азию".

"Соглашение касается инвестиционной деятельности Nolte в России. Это крупный инвестор с достаточно динамично развивающимся бизнесом, который смотрит в направлении Восточной Европы, России и Азии. В соглашении речь идет об инвестпланах по строительству перспективного завода по производству, продаже и сбыту кухонь в Уральском регионе, интеграции производственных цепочек с другими поставщиками в регионах, а также господдержке инвестпроектов компании Nolte", - рассказал ТАСС генеральный директор ГК "Кортрос" Станислав Киселев.

Он уточнил, что это второе за день соглашение девелопера с фабрикой. Первое, двухстороннее, предусматривает оснащение кухонной мебелью новых домов екатеринбургского района "Академический" - крупнейшего в России и Европе проекта комплексного освоения территории, реализуемого ГК "Кортрос" на юго-западе Екатеринбурга. "Первое соглашение регулирует технические моменты большого трехстороннего соглашения. Оно связано с производственными планами, продуктовой линейкой, необходимыми оргмероприятиями по дальнейшему выходу на строительство завода. Наша задача-максимум в этом соглашении - чтобы немецкие партнеры разместили завод в Екатеринбурге", - сказал собеседник агентства.

Группа компаний "Кортрос" - правопреемник компании "Ренова-Стройгруп". "Кортрос" реализует восемь проектов в России, строит жилую и коммерческую недвижимость, инфраструктурные объекты во многих субъектах РФ, среди которых Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская, Ярославская, Челябинская, Ростовская области, Пермский и Краснодарский край.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.