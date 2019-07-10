Строительство полигонов ТКО в Югре потребует 10 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Объем вложений, необходимых в строительство полигонов для твердых коммунальных отходов (ТКО) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО-Югра) оценивается в 10 млрд рублей, сообщил в среду генеральный директор регионального фонда развития Роман Генкель на Российско-французском промышленном форуме в рамках выставки ИННОПРОМ.

Сейчас в Нефтеюганском районе округа в рамках концессии строится полигон с инвестициями в 1,1 млрд рублей, еще два проекта находятся на этапе конкурса.

"[Нефтеюганский полигон] на 50% готов. Если все будет нормально, то в 2020 году мы его введем. По аналогичной схеме сейчас запускаем еще два полигона, <...> общий объем инвестиций более 5 млрд рублей. До конца года, я надеюсь, будет еще Ханты-Мансийск - это еще около 3-4 млрд рублей. То есть суммарно только на полигоны необходимо около 10 млрд рублей", - сказал Генкель

Он добавил, что нерешенной остается проблема маленьких населенных пунктов, транспортная доступность в которые ограничена значительную часть года. "Нам нужна такая конструкция, такое решение мобильное по утилизации отходов, возможно сжигание, но, естественно, с минимальным воздействием на окружающую среду. Чтобы эта установка передвигалась, монтировалась, перебрасывалась, и чтобы мы отходы пока накапливали, а потом утилизировали. Так вот такого решения на текущий момент, к сожалению, нет", - сказал глава регионального фонда развития.

Новая система обращения с отходами начала работать в Югре с 1 января 2019 года, в регионе действуют две зоны - северная и южная. В качестве единого оператора утверждена компания "Югра-Экология". До 2024 года в автономном округе планируется построить пять межмуниципальных и семь локальных мусорных полигонов и 77 площадок временного накопления. Один из межмуниципальных полигонов строится рядом с Нефтеюганском, еще четыре планируется построить в Нижневартовске, Нягани, Сургуте и Ханты-Мансийске.

Мощность полигона, который будет обслуживать Нижневартовск, Мегион и поселения Нижневартовского района, составит не менее 180 тыс. тонн в год. Срок эксплуатации объекта составит 22 года.

О выставке

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.