Власти Свердловской области готовы развивать сотрудничество с Ираном в сфере фармацевтики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Свердловской области видят широкие возможности по взаимодействию с Ираном в сфере фармацевтики. Об этом в среду сообщил первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов на Российско-иранском промышленном форуме.

"Господин Сорен Саттари (вице-президент Ирана по науке и технологиям - прим. ТАСС) в своем выступлении очень подробно остановился на возможностях иранской фармацевтики, и мы видим здесь очень широкие возможности для взаимодействия, потому что эта сфера в Свердловской области также развита очень серьезно", - сказал Орлов.

Он отметил важность того, что форум проходит на фоне активизации ирано-российских отношений и при этом создаются все условия для сотрудничества между регионами стран и установления прямых связей между предприятиями.

"Иран - важный для нас экономический партнер. По итогам 2018 года страна заняла 33-ю позицию среди 155 стран-партнеров Свердловской области, взаимный товарооборот составил $76 млн. Сегодняшний форум позволит выйти на новый уровень развития долгосрочных отношений", - отметил Орлов.

Российско-иранский промышленный форум проходит 10 июля на выставке ИННОПРОМ. Делегация иранской стороны включает в себя представителей иранских властей, профессиональных объединений и более 70 высокотехнологичных компаний страны.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.