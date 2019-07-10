Курганские власти создадут фонд для сбора средств на восстановление сгоревшего храма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Курганской области совместно с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым создадут фонд, средства которого будут направлены на восстановление сгоревшей церкви Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе врио губернатора региона.
3 июля в церкви в Курганской области произошел пожар из-за неисправности кондиционера. Огонь полностью уничтожил здание. Позднее уроженец региона Фадеев предложил помощь в восстановлении храма.
"Врио губернатора области Вадим Шумков обсудил с Максимом Фадеевым ситуацию с восстановлением храма, и было принято решение создать фонд для сбора средств. В этот фонд будут привлекаться только частные инвестиции, так как объект внебюджетный. Также Вадим Шумков встретился с местными предпринимателями, которые готовы оказать помощь в восстановлении храма", - сказал собеседник агентства.
Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь был образован 17 июля 2002 года. Сгоревший храм был деревянным, 1890 года постройки. В нем был установлен иконостас Чимеевской церкви, изготовленный на рубеже ХIХ-ХХ веков, украшен оригинальной деревянной резьбой. В храме находились Чимеевская чудотворная икона Божией Матери, частица животворящего Креста Господня.