Курганские власти создадут фонд для сбора средств на восстановление сгоревшего храма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Курганской области совместно с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым создадут фонд, средства которого будут направлены на восстановление сгоревшей церкви Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе врио губернатора региона.

3 июля в церкви в Курганской области произошел пожар из-за неисправности кондиционера. Огонь полностью уничтожил здание. Позднее уроженец региона Фадеев предложил помощь в восстановлении храма.