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Курганские власти предложили ММК открыть в регионе торгпредство по поставкам металла

Руководству комбината также предложили вернуться к вопросам освоения железорудных месторождений в Курганской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Правительство Курганской области предложило Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК) открыть торговое представительство по металлу в областном центре. Также стороны обсудили возвращение к вопросу разработки железорудных месторождений на территории региона, сообщил в среду ТАСС врио губернатора Курганской области Вадим Шумков на полях саммита GMIS-2019.

"Мы предлагаем [ММК] снова вернуться к вопросам освоения железорудных месторождений в Курганской области, а также открыть торговое представительство по металлу в Кургане для того, чтобы поставлять качественный продукт не только крупным потребителям, таким как "Курганмашзавод" и "Курганстальмост", но и малому, среднему бизнесу", - сказал он.

Последний раз сотрудничество ММК и Курганской области в разработке месторождений обсуждалось в 2014 году. Тогда была создана рабочая группа, которая исследовала запасы железной руды Петровского месторождения в Юргамышском районе. По данным на 2016 год, запасы Петровского месторождения железных руд в Юргамышском районе составляют 430 млн тонн.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России.

Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019 проходит в Екатеринбурге с 9 по 11 июля. Организатором выступает фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство.

Теги
РоссияКурганская областьШумков, Вадим Михайлович
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