Развитие соцобъектов и МСП вошло в план ускоренного развития Курганской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. План ускоренного развития Курганской области предусматривает восстановление социальной инфраструктуры и развитие малого и среднего предпринимательства. Об этом во вторник сообщил ТАСС врио губернатора Курганской области Вадим Шумков на полях саммита производства и индустриализации GMIS-2019.

Курганская область стала одним из десяти регионов, которые заняли наихудшие позиции в рейтинге основных экономических показателей. Куратором региона был назначен первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

"Сформировали план ускоренного развития Курганской области <…> Основное - это восстановление социальной инфраструктуры, но я согласен с Антоном Германовичем [Силуановым], что без перезапуска экономики это временная модель, без налоговой базы через пять лет все придется ремонтировать снова и вновь это ляжет на федеральные плечи. Поэтому наш посыл - это параллельно с восстановлением инфраструктуры и благоустройством запускать новые экономические рычаги за счет промышленности, малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса", - сказал Шумков.

Премьер-министр Дмитрий Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами обязанности кураторства ряда российских регионов. Речь идет о 10 регионах, которые заняли наихудшие позиции в рейтинге из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал.

Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019 проходит в Екатеринбурге с 9 по 11 июля. Организатором выступает фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство.