Проект по производству ветпрепарата из отходов стал победителем финала акселератора УрФУ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Финалисты конкурса инновационных разработок Уральского федерального университета (УрФУ) представили экспертному жюри свои проекты на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге. Победителем стал автор стартапа по производству необходимого животным вещества - бетулина из отходов деревообрабатывающего производства, сообщила в среду ТАСС директор центра трансфера технологий УрФУ Нина Феодосиади.

"На ИННОПРОМе прошло представление инновационных разработок участников десятого сезона акселератора УрФУ перед индустриальными партнерами и инвесторами, состоялось распределение призового фонда. Победителем и обладателем диплома первой степени стал проект Евгения Малюки - препарат "Бетулайф". Командой Евгения впервые было предложено использовать препарат не только для человека, но и для животных, так как препарат положительно влияет на их организмы", - сказала Феодосиади.

По словам создателя проекта "Бетулайф" вещество бетулин имеет положительное влияние на организм животных, и самым полезным является его иммунностимулирующее свойство. Бетулин в основном используется в фармацевтике и косметологии, теперь, добавляет разработчик, он нашел применение в ветеринарии. Стоимость препарата в России достаточно высока, поэтому Малюка разработал свою установку по производству вещества из отходов деревообрабатывающего производства.

"Сейчас на акселераторе мы ищем инвесторов, которые заинтересуются нашим проектом", - сказал Малюка.

Другие финалисты акселератора

Всего в финале было представлено пять проектов, в том числе проект Readymama. Он предназначен для дистанционной подготовки беременных к родам. "Наш проект - это платформа по ведению беременности, на которой врачи-гинекологи, тренеры, инструкторы готовят беременных женщин к успешным родам с помощью консультаций, лекций и вебинаров", - рассказал один из разработчиков проекта Максим Бондаренко.

Разработка представляет собой сайт, на котором у беременных есть возможность просмотреть видеоуроки, видео по групповым занятиям и с консультациями специалистов. Ресурс предлагает разные варианты с разной стоимостью, в зависимости от входящих в комплект услуг. Авторы проекта планируют в будущем разработать мобильное приложение для айфона и расширить круг специалистов, участвующих в проекте.

Уральская команда разработчиков представила в финале проект, который помогает в обычном бассейне создать подводную виртуальную реальность. Данная разработка помогает проводить гидротерапию, которая полезна для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), рассказала ТАСС одна из разработчиков проекта Евгения Панасова."VRDiver - это запатентованная система, позволяющая синхронизировать реальные перемещения человека в воде с изображением, которое он видит в шлеме виртуальной реальности", - сказала она.

Как уточнила собеседница агентства, гидротерапия достаточно популярна в мире, потому что вода облегчает боль от движений. Виртуальная реальность и игровая среда мотивируют детей активнее двигаться. Панасова уточнила, что разработка была ориентирована на сферу развлечений, но открывшаяся впоследствии социальная функция очень вдохновляет создателей.

Участники выставки

Вместе с финалистами 10-го сезона свои проекты представили участники прошлых акселераторов. Одним из таких стал электронный конструктор для 3D-моделирования LigroGame из Нижнего Тагила, ориентированный на детей дошкольного возраста.

"LigroGame - это образовательный проект, который дает детям представление о математике, естественных науках и инженерном искусстве в процессе компьютерного 3D-моделирования. Ребята с помощью педагогов учатся описывать схему будущей модели какого-либо объекта, с помощью игровых персонажей и на основе данной схемы создают 3D-модель из виртуальных геометрических форм. Далее ее можно реализовать в формате объектов 3D-печати или объектов дополненной реальности", - сказала создатель проекта Алена Молоднякова.

Она отметила, что с помощью игры у детей развиваются элементарные математические представления, воображение, пространственная ориентация, то есть навыки, которые им пригодятся в будущем. Сейчас в Свердловской области находятся восемь государственных образовательных дошкольных учреждений, где апробируют инновационную технологию игрового компьютерного 3D-моделирования в LigroGame, добавила она.

Акселератор УрФУ - это деловая программа, которая обеспечивает ускоренное развитие стартапов на любых стадиях развития, его длительность составляет три месяца. В этом году он проводился по четверым направлениям, среди которых биомедицина, информационные технологии, электроэнергетика и нефтегазовая промышленность.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.