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ИННОПРОМ-2019

Проект по производству ветпрепарата из отходов стал победителем финала акселератора УрФУ

Согласно представленному проекту, бетулин, который имеет положительное влияние на организм животных, производится из отходов деревообрабатывающего производства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Финалисты конкурса инновационных разработок Уральского федерального университета (УрФУ) представили экспертному жюри свои проекты на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге. Победителем стал автор стартапа по производству необходимого животным вещества - бетулина из отходов деревообрабатывающего производства, сообщила в среду ТАСС директор центра трансфера технологий УрФУ Нина Феодосиади.

"На ИННОПРОМе прошло представление инновационных разработок участников десятого сезона акселератора УрФУ перед индустриальными партнерами и инвесторами, состоялось распределение призового фонда. Победителем и обладателем диплома первой степени стал проект Евгения Малюки - препарат "Бетулайф". Командой Евгения впервые было предложено использовать препарат не только для человека, но и для животных, так как препарат положительно влияет на их организмы", - сказала Феодосиади.

По словам создателя проекта "Бетулайф" вещество бетулин имеет положительное влияние на организм животных, и самым полезным является его иммунностимулирующее свойство. Бетулин в основном используется в фармацевтике и косметологии, теперь, добавляет разработчик, он нашел применение в ветеринарии. Стоимость препарата в России достаточно высока, поэтому Малюка разработал свою установку по производству вещества из отходов деревообрабатывающего производства.

"Сейчас на акселераторе мы ищем инвесторов, которые заинтересуются нашим проектом", - сказал Малюка.

Другие финалисты акселератора

Всего в финале было представлено пять проектов, в том числе проект Readymama. Он предназначен для дистанционной подготовки беременных к родам. "Наш проект - это платформа по ведению беременности, на которой врачи-гинекологи, тренеры, инструкторы готовят беременных женщин к успешным родам с помощью консультаций, лекций и вебинаров", - рассказал один из разработчиков проекта Максим Бондаренко.

Разработка представляет собой сайт, на котором у беременных есть возможность просмотреть видеоуроки, видео по групповым занятиям и с консультациями специалистов. Ресурс предлагает разные варианты с разной стоимостью, в зависимости от входящих в комплект услуг. Авторы проекта планируют в будущем разработать мобильное приложение для айфона и расширить круг специалистов, участвующих в проекте.

Уральская команда разработчиков представила в финале проект, который помогает в обычном бассейне создать подводную виртуальную реальность. Данная разработка помогает проводить гидротерапию, которая полезна для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), рассказала ТАСС одна из разработчиков проекта Евгения Панасова."VRDiver - это запатентованная система, позволяющая синхронизировать реальные перемещения человека в воде с изображением, которое он видит в шлеме виртуальной реальности", - сказала она.

Как уточнила собеседница агентства, гидротерапия достаточно популярна в мире, потому что вода облегчает боль от движений. Виртуальная реальность и игровая среда мотивируют детей активнее двигаться. Панасова уточнила, что разработка была ориентирована на сферу развлечений, но открывшаяся впоследствии социальная функция очень вдохновляет создателей.

Участники выставки

Вместе с финалистами 10-го сезона свои проекты представили участники прошлых акселераторов. Одним из таких стал электронный конструктор для 3D-моделирования LigroGame из Нижнего Тагила, ориентированный на детей дошкольного возраста.

"LigroGame - это образовательный проект, который дает детям представление о математике, естественных науках и инженерном искусстве в процессе компьютерного 3D-моделирования. Ребята с помощью педагогов учатся описывать схему будущей модели какого-либо объекта, с помощью игровых персонажей и на основе данной схемы создают 3D-модель из виртуальных геометрических форм. Далее ее можно реализовать в формате объектов 3D-печати или объектов дополненной реальности", - сказала создатель проекта Алена Молоднякова.

Она отметила, что с помощью игры у детей развиваются элементарные математические представления, воображение, пространственная ориентация, то есть навыки, которые им пригодятся в будущем. Сейчас в Свердловской области находятся восемь государственных образовательных дошкольных учреждений, где апробируют инновационную технологию игрового компьютерного 3D-моделирования в LigroGame, добавила она.

Акселератор УрФУ - это деловая программа, которая обеспечивает ускоренное развитие стартапов на любых стадиях развития, его длительность составляет три месяца. В этом году он проводился по четверым направлениям, среди которых биомедицина, информационные технологии, электроэнергетика и нефтегазовая промышленность.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

Теги
РоссияСвердловская областьИННОПРОМ-2019
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