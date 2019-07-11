Челябинские компании примут участие в Expo Russia во Вьетнаме

ЧЕЛЯБИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Участие челябинских компаний в выставке Expo Russia, которая будет проходить в Ханое в конце года, позволяет наладить личные связи с местными предпринимателями. Об этом ТАСС в четверг по итогам встречи властей Челябинской области с торговыми представителями сообщил торгпред России во Вьетнаме Вячеслав Харинов.

По словам Харинова, Вьетнам заинтересован в сотрудничестве с челябинскими компаниями, как и с российскими в целом, но для Вьетнама очень важно иметь личные контакты, которые за последние десятилетия были утеряны.

"В конце года планируется участие компаний Челябинской области в выставке Expo Russia в Ханое, которая должна привлечь большое количество предприятий не только из Челябинска, но и из других регионов. Мы на это мероприятие возлагаем большую надежду. <…> Мы рассчитываем, что к этой выставке будет большой интерес у местных предпринимателей. Зачастую наши, российские, предприятия пишут, обращаются [к вьетнамским партнерам], предлагают что-либо, но даже ответа не получают в итоге. Для Вьетнама очень важно иметь личный контакт, чтобы можно было лично познакомиться, пообщаться. <…> Такое масштабное выставочное мероприятие очень полезно для установления личных контактов, взаимоотношений, потому что последние десятилетия они были утеряны. Нам их надо восстанавливать", - сказал собеседник агентства.

Харинов отметил, что Челябинская область давно сотрудничает с Вьетнамом. В последнее время сотрудничество усиливается. "Кроме продукции черной металлургии стали появляться новые возможности, например, в прошлом году у нас значительно вырос товарооборот по сельскому хозяйству. Если раньше мы во Вьетнам поставляли зерновые объемом 250-300 тыс. тонн в год, то в прошлом году - 1,2 млн тонн, в этих поставках есть в том числе и доля Челябинской области. Активно начинает поставляться пожарная техника. Я уже приглашен на торжественную передачу очередной партии техники на завод в городе Миассе Челябинской области", - сказал он.

"Вьетнам - очень интересный партнер для Челябинской области. Восточная Азия активно и бурно развивается во всех смыслах этого слова. В первую очередь развивается промышленно, но также заинтересованы они в поставках наших сельскохозяйственных продуктов", - отметил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Текслер.

Выставка российской направленности Expo Russia, по словам Харинова, проходит один раз в два года. Она позволяет показать продукцию, найти конкретных потребителей, партнеров на местном рынке.

Челябинская область - крупный промышленный центр. В регионе зарегистрировано свыше 90 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности.