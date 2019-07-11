Врио губернатора Челябинской области зарегистрирован кандидатом на выборах главы региона

ЧЕЛЯБИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Челябинской области в четверг зарегистрировала врио главы региона Алексея Текслера в качестве кандидата на губернаторских выборах, которые состоятся в сентябре. Об этом журналистам по итогам рассмотрения вопроса на заседании областного избиркома сообщил председатель комиссии Сергей Обертас.

"Решение [о регистрации Текслера] принято единогласно. <...> Удостоверение было передано кандидату лично. Он стал первым зарегистрированным кандидатом", - сказал Обертас.

Выборы губернатора Челябинской области пройдут 8 сентября. Текслер выдвинулся в качестве самовыдвиженца, 2 июля он предоставил в областной избирком подписные листы вместе с другими документами, необходимыми для регистрации.

По данным областного избиркома, для регистрации Текслеру нужно было собрать не менее 13 тыс. 169 подписей избирателей, что составляет 0,5% от общего числа избирателей. Также он прошел 7-процентный муниципальный фильтр: 266 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований.

В числе кандидатов-самовыдвиженцев, подавших документы, помимо Текслера, гендиректор строительной компании "Промконструкция-О" Андрей Аюпов, военный пенсионер Виктор Перов. От политических партий в качестве кандидатов документы подали Виталий Пашин (ЛДПР), Сергей Смышляев ("Родина"), Константин Нациевский (КПРФ), Ярослав Щербаков ("Яблоко") и Алексей Севастьянов ("Гражданская сила").

Президент России Владимир Путин 19 марта принял отставку губернатора области Бориса Дубровского и назначил врио главы первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера.