Первый отечественный гидравлический экскаватор введен в эксплуатацию в Кузбассе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Опытно-промышленная эксплуатация первого в России гидравлического экскаватора отечественного производства для горнодобывающей промышленности началась на угольном разрезе в Кузбассе, сообщила в пятницу пресс-служба Уралмашзавода, изготовившего машину.

"Первый российский гидравлический экскаватор, изготовленный на Уралмашзаводе, введен в опытно-промышленную эксплуатацию на угольном разрезе "Барзасское товарищество" (входит в ЗАО "Стройсервис"). Соответствующий акт подписан приемочной комиссией в начале июля", - говорится в сообщении.

Заводские испытания гидравлического экскаватора завершились в октябре 2018 года. Его испытания в реальных условиях продлятся девять месяцев, уточнили в пресс-службе Уралмашзавода.

Как пояснял ранее ТАСС главный конструктор по гидравлическим экскаваторам Уралмашзавода Андрей Козубский, гидравлические машины на российском рынке уже есть, но они все импортные. По его словам, в отличие от электрических экскаваторов, на гидравлических установлен дизельный двигатель, он вращает редукторы и гидравлические насосы, которые, в свою очередь, "гоняют жидкость по всей машине".

Уралмашзавод - один из лидеров российского рынка оборудования для металлургии, горнодобывающей промышленности, промышленности строительных материалов и энергетики.

Разрез "Барзасское товарищество" введен в эксплуатацию в 2006 году и является самым молодым угледобывающим предприятием в группе компаний "Стройсервис". Предприятие ведет добычу угля коксующихся и энергетических марок КС, КО, СС. На разрезе действует собственная обогатительная фабрика с годовой мощностью переработки 2,5 млн тонн угля в год.