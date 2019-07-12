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Институт биомедицины в Екатеринбурге займется клиническими исследованиями лекарств

Планируется, что он станет частью Университетского центра, который будет построен к Универсиаде 2023 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Институт биомедицины при Университетском центре, который будет построен к Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге, займется клиническими исследованиями фармацевтических препаратов. Об этом сообщается на сайте Уральского федерального университета (УрФУ).

Ранее на встрече учащихся УрФУ с президентом РФ Владимиром Путиным был поднят вопрос о сложностях при создании препаратов в вузе. По словам студентов, занятых в УрФУ разработкой фармацевтических препаратов, проекты "неохотно берут на клинические испытания".

"Главную задачу, которую будет призван решить новый институт, - проведение клинических испытаний, которые занимают очень много времени и требуют значительных средств. Новый институт мог бы частично решить столь важную задачу", - говорится в сообщении.

Планируется, что в центр войдет университетская клиника.

Институт биомедицины станет частью Университетского центра, который будет построен к Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге. Проект будет реализован Уральским федеральным университетом совместно с Уральском государственным медицинским университетом и Институтом органического синтеза Уральского отделения РАН.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля исполкомом Международной федерацией университетского спорта (FISU). Подготовка инфраструктуры летней Универсиады в городе должна быть завершена в первом квартале 2023 года.

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